Женщина погибла, мужчина получил ранения при воздушной атаке на Таганрог

Женщина погибла при ракетной атаке на Таганрог Женщина погибла, мужчина получил ранения при воздушной атаке на Таганрог

Москва29 июл Вести.Женщина погибла в результате паденяи обломков ракеты на жилой многоквартирный дом при воздушной атаке на Таганрог, об этом в ночь на 29 июля сообщил в личном канале МАХ губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Кроме того, ранение получил мужчина.

Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал написал чиновник

Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Губернатор добавил, что проводится эвакуация жильцов поврежденного дома. Для них развернут пункт временного размещения.

По словам Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях будет уточняться.

Беспилотная опасность в регионе сохраняется.