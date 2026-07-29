Москва29 июлВести.Частные дома и предприятия Таганрога Ростовской области получили повреждения из-за массированной воздушной атаки, сообщила в своем MAX-канале глава города Светлана Камбулова.
В результате атаки повреждения получил один многоквартирный дом. Люди из него были оперативно эвакуированы. Повреждено несколько частных домовладений и коммерческих предприятийнаписала Камбулова
По ее словам, специальная комиссия зафиксирует ущерб. Семьям погибшей и пострадавшим окажут всю необходимую помощь.