В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки поврежден многоквартирный дом БПЛА повредили многоквартирный дом в Ростове-на-Дону

Москва27 июл Вести.Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о повреждениях многоэтажного жилого дома в Пролетарском районе после воздушной атаки. На месте оперативно разворачивается пункт временного размещения для пострадавших жильцов, организованы спальные места, горячие напитки и питание.

В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе​​​. Для жителей разворачивается пункт временного размещения написал Скрябин в канале на платформе MAX

Кроме того, к месту происшествия направлены автобусы, которые будут служить пунктами обогрева для эвакуированных граждан. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме, ситуация находится на контроле городских властей.