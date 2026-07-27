В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА Слюсарь: комиссия решит вопрос о доступе жильцов в поврежденный БПЛА дом

Москва27 июл Вести.Специальная комиссия решит вопрос о доступе жильцов в квартиры жилой многоэтажки, пострадавшей в результате массированной ночной атаки беспилотников на Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Глава региона днем 27 июля выехал в микрорайон "Красный Аксай", где ликвидируют последствия массированной беспилотной атаки. Он отметил, что одна из высоток приняла основной удар на себя – в доме повреждены верхние этажи, задета балка. Жители находятся у родственников и в пункте временного размещения.

Сегодня специальная комиссия примет решение о доступе жильцов в квартиры, чтобы люди смогли забрать документы, покормить животных. Завтра до конца дня комиссия должна дать ответ о том, пригоден ли дом для восстановления написал Слюсарь

Губернатор добавил, что в границах пострадавших районов введен локальный режим ЧС. Сейчас ведется работа по оценке ущерба и выплатам пострадавшим.

Массированной атаке противника в ночь на 27 июля подверглись Ростов-на-Дону, Таганрог и четыре района. В небе над регионом было уничтожено более 50 БПЛА. Погибли два человека. Жители нескольких многоквартирных домов эвакуированы в ПВР. Повреждения получили, в том числе, здание центра для лиц без определенного места жительства, три многоквартирных и 17 частных домов, 19 машин и кафе.