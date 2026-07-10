Локальный режим ЧС введен в Таганроге после атак БПЛА В Таганроге локально введен режим ЧС

Москва10 июл Вести.В Таганроге в границах территорий, которые пострадали от ночных и утренних атак беспилотников ВСУ, локально введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По его словам, жители домов, которые попали в зону ЧС, эвакуированы.

В Таганроге в границах территорий, пострадавших от налетов БПЛА, локально введен режим ЧС говорится в публикации

Сейчас в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них 7 детей, уточнил глава региона.

Людям оказана вся необходимая помощь, заверил Слюсарь и предупредил, что информация будет уточняться.

Ранее он сообщал, что в Таганроге в результате падения обломков дронов были повреждены остекление и двери частного дома.

Кроме того, произошло возгорание на крыше административного здания, оно ликвидировано. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет. Ликвидация пожара продолжается на территории морского порта.