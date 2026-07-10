Москва10 июлВести.В Таганроге началась эвакуация жителей из зоны ЧС, возникшей в результате атаки беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в мессенджере MAX.
По ее словам, в первую очередь эвакуируют жителей домов, попавших в зону чрезвычайной ситуации.
В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧСговорится в публикации
Режим беспилотной опасности в городе сохраняется.
Глава города напомнила о правилах поведения при обнаружении обломков БПЛА. Не следует паниковать, нельзя трогать фрагменты, необходимо обеспечить личную безопасность и сообщить о находке в полицию или по номеру 112.
Все экстренные службы работают на месте, заверила Светлана Камбулова.