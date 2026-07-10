В Таганроге людей эвакуируют из зоны ЧС после атаки БПЛА

В Таганроге людей эвакуируют после атаки беспилотников В Таганроге людей эвакуируют из зоны ЧС после атаки БПЛА

Москва10 июл Вести.В Таганроге началась эвакуация жителей из зоны ЧС, возникшей в результате атаки беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в мессенджере MAX.

По ее словам, в первую очередь эвакуируют жителей домов, попавших в зону чрезвычайной ситуации.

В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС говорится в публикации

Режим беспилотной опасности в городе сохраняется.

Глава города напомнила о правилах поведения при обнаружении обломков БПЛА. Не следует паниковать, нельзя трогать фрагменты, необходимо обеспечить личную безопасность и сообщить о находке в полицию или по номеру 112.

Все экстренные службы работают на месте, заверила Светлана Камбулова.