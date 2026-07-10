Слюсарь: в Таганроге ликвидируют пожар в морском порту после удара БПЛА

В Таганроге после атаки беспилотников тушат пожар в морском порту Слюсарь: в Таганроге ликвидируют пожар в морском порту после удара БПЛА

Москва10 июл Вести.В Таганроге продолжается ликвидация пожара на территории морского порта, возникшего в результате атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

В настоящее время идет ликвидация возгорания на территории морского порта. По предварительной информации, пострадавших нет написал Юрий Слюсарь

Отмечается, что в ходе отражения атаки уничтожено уже порядка 35 беспилотных летательных аппаратов в Азове, Таганроге, Азовском и Матвеево-Курганском районах.

В Азовском районе в селе Кагальник загорелось административное здание, пожар локализован. В Азове горят два объекта хранения нефтепродуктов. В Таганроге загорелась крыша административного здания. Возгорание уже ликвидировали.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, подчеркнул глава региона.