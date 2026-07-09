В Таганрогском заливе после атаки БПЛА зафиксировано возгорание на двух танкерах

В Ростовской области при атаке БПЛА загорелись два танкера в Таганрогском заливе В Таганрогском заливе после атаки БПЛА зафиксировано возгорание на двух танкерах

Москва9 июл Вести.В Таганрогском заливе в результате ночной атаки беспилотников загорелись два танкера. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Отмечается, что суда получили механические повреждения. Экипажи эвакуированы, пострадавших нет.

В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения… В результате попадания БПЛА произошло возгорание написал Юрий Слюсарь

На одном из танкеров возгорание уже ликвидировано, на втором – процесс продолжается.

Всего минувшей ночью силы ПВО ликвидировали более 20 беспилотников в Гукове, Ростове-на-Дону, Таганроге, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах. В Азовском районе из-за падения обломков дрона загорелся камыш в карьере, удаленном от жилых зон. Возгорание тушат специалисты.