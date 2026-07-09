Москва9 июлВести.В Таганрогском заливе в результате ночной атаки беспилотников загорелись два танкера. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
Отмечается, что суда получили механические повреждения. Экипажи эвакуированы, пострадавших нет.
В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения… В результате попадания БПЛА произошло возгораниенаписал Юрий Слюсарь
На одном из танкеров возгорание уже ликвидировано, на втором – процесс продолжается.
Всего минувшей ночью силы ПВО ликвидировали более 20 беспилотников в Гукове, Ростове-на-Дону, Таганроге, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах. В Азовском районе из-за падения обломков дрона загорелся камыш в карьере, удаленном от жилых зон. Возгорание тушат специалисты.