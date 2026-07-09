Слюсарь сообщил об ударе украинских БПЛА по двум танкерам в Таганрогском заливе

Украинские дроны атаковали два танкера в Таганрогском заливе Слюсарь сообщил об ударе украинских БПЛА по двум танкерам в Таганрогском заливе

Москва9 июл Вести.Беспилотники ВСУ нанесли удар по двум танкерам в Таганрогском заливе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в MAX.

Уточняется, что никто не пострадал, но суда были повреждены.

В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения говорится в сообщении Слюсаря

Экипажи танкеров эвакуированы.

При попадании оба судна загорелись. На одном из них возгорание уже потушили, на втором пламя продолжает распространятся. Подробности уточняются.