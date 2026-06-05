В МИД РФ сообщили об атаке украинских БПЛА на два судна в Азовском море МИД РФ: украинские БПЛА атаковали зерновозы в Азовском море

Москва5 июн Вести.Украинские беспилотники атаковали два гражданских судна в Азовском море ранним утром 5 июня, говорится в заявлении МИД России.

Согласно данным ведомства, речь идет о теплоходах "Натра" и "Циркон". Судна следовали из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. После атаки беспилотника ВСУ есть жертвы и раненые среди экипажей теплоходов, в том числе граждане Азербайджана.

По имеющимся данным, суда были атакованы украинскими беспилотниками, что в очередной раз подтверждает террористическую сущность киевского режима, который все чаще выбирает в качестве своих целей мирных людей и объекты гражданской инфраструктуры подчеркнули в МИД

Российские дипломаты находятся в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и азербайджанским МИД. РФ также выразила готовность оказать содействие в получении информации об обстоятельствах произошедшего.

В апреле украинские боевики атаковали судно "Волго-Балт-138" с грузом пшеницы. Три моряка погибли, само судно начало тонуть, и его отбуксировали в поселок Кучугуры Краснодарского края. ООН осудило атаку ВСУ, подчеркнув, что судно находится под защитой международного гуманитарного права.