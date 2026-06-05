МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью моряков в Азовском море МИД РФ выразил соболезнования родным погибших при атаке дрона ВСУ моряков

Москва5 июн Вести.Россия выразила соболезнования родным и близким погибших моряков из экипажей теплоходов, атакованных дроном ВСУ в Азовском море. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве отметили, что ранним утром 5 июня гражданские судна "Натра" и "Циркон" были атакованы украинским беспилотником. Среди членов экипажей есть погибшие и раненые.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим говорится в сообщении

Уточняется, что первую помощь раненым морякам оказало российское судно, проходившее мимо, а также пограничный отряд ФСБ России. Дипломаты добавили, что Москва находится в тесном контакте с посольством и МИД Азербайджана. Россия готова содействовать в получении информации об инциденте.

Российский МИД также подчеркнул, что киевский режим все чаще выбирает в качестве целей объекты гражданской инфраструктуры и мирных граждан. В апреле этого года украинские боевики атаковали в Азовском море сухогруз "Волго-Балт-138" с пшеницей. Тогда погибли три моряка.