Москва5 апр Вести.Сухогруз, затонувший в акватории Азовского моря, был атакован украинским беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

Стало известно, что причина крушения судна "Волго-Балт" в Азовском море - террористическая атака киевского режима. 3 апреля 2026 года судно с грузом пшеницы было атаковано украинским беспилотником написал Владимир Сальдо

По его словам, 3 апреля 2026 года по сухогрузу, перевозившему пшеницу, ударил беспилотник ВСУ. Члены экипажа успели покинуть тонущее судно. Сегодня, 5 апреля, моряки вышли на связь – они сумели добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области.

Один из членов экипажа, старший помощник капитана, погиб при крушении судна. Судьба еще двух моряков пока неизвестна. Капитан был доставлен в Геническую центральную районную больницу, остальным спасшимся оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Губернатор подчеркнул, что это уже не первый случай атаки украинских войск на гражданские суда в нейтральных водах, и заявил, что за подобные преступления будет дан ответ.