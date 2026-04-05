Москва5 апрВести.Беспилотный летательный аппарат атаковал сухогруз типа "Волго-Балт" в акватории Азовского моря, что привело к гибели двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В момент удара БПЛА судно с пшеницей находилось в 300 милях к северу от Керчи.
Экипаж: 11 человек.
Девять членов экипажа эвакуировались с помощью лодки-капсулы. Как сообщалось ранее, им удалось добраться до берега в Херсонской области, где морякам оказали помощь.
По данным губернатора Владимира Сальдо, один из погибших - старший помощник капитана.