Двое погибли при атаке БПЛА на затонувший в Азовском море сухогруз

Два человека погибли при ударе по сухогрузу в 300 милях от Керчи, судно затонуло

Москва5 апр Вести.Беспилотный летательный аппарат атаковал сухогруз типа "Волго-Балт" в акватории Азовского моря, что привело к гибели двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В момент удара БПЛА судно с пшеницей находилось в 300 милях к северу от Керчи.

Девять членов экипажа эвакуировались с помощью лодки-капсулы. Как сообщалось ранее, им удалось добраться до берега в Херсонской области, где морякам оказали помощь.

По данным губернатора Владимира Сальдо, один из погибших - старший помощник капитана.