Москва5 апрВести.Два мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Беспилотник ударил по трактору МТЗ-80, когда тот выполнял полевую работу недалеко от села Коханое в Токмакском муниципальном округе. В итоге два человека погибли, еще один пострадал.
В результате атаки погибли двое аграриев. Третий получил ранения, и сейчас врачи борются за его жизньпишет Балицкий
Губернатор выразил соболезнования близким погибших и заверил, что им окажут всю необходимую помощь.