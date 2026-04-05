Двое аграриев погибли при ударе БПЛА ВСУ по трактору в Запорожской области

Москва5 апр Вести.Два мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Беспилотник ударил по трактору МТЗ-80, когда тот выполнял полевую работу недалеко от села Коханое в Токмакском муниципальном округе. В итоге два человека погибли, еще один пострадал.

В результате атаки погибли двое аграриев. Третий получил ранения, и сейчас врачи борются за его жизнь пишет Балицкий

Губернатор выразил соболезнования близким погибших и заверил, что им окажут всю необходимую помощь.