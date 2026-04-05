Москва5 апр Вести.В результате крушения сухогруза в Азовском море погиб один человек и двое пропали без вести, сообщил в мессенджере MAX губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Потерпело крушение судно типа "Волго-Балт". Известно, что оно следовало с грузом пшеницы.

На берегу обнаружены 9 членов экипажа, граждане РФ. Один человек, 1991 года рождения (старший помощник капитана), погиб говорится в заявлении главы региона

Морякам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Сальдо отметил, что первую помощь выжившим до прибытия спасателей оказали местные жители.

Обстоятельства крушения устанавливаются, проводятся следственные мероприятия.