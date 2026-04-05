На берегу обнаружили девять членов экипажа затонувшего в Азовском море сухогруза

Девять моряков с затонувшего сухогруза добрались до берега Херсонской области

Москва5 апр Вести.В Азовском море затонул сухогруз типа "Волго-Балт", перевозивший груз пшеницы. На берег Херсонской области выбрались девять членов экипажа, все они граждане России. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

На берегу обнаружены 9 членов экипажа, граждане РФ написал Владимир Сальдо

Один человек – старший помощник капитана 1991 года рождения – погиб. Еще двое моряков числятся пропавшими без вести.

Пострадавшим предоставляют необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Отмечается, что первыми на помощь пришли местные жители – они встретили членов экипажа и показали им поддержку до приезда спасательных и других служб.

В настоящий момент устанавливаются усе обстоятельства крушения судна.