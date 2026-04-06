Василенко: затонувший в Азовском море сухогруз пока не планируют поднимать

Москва6 апр Вести.Сухоруз, потерпевший крушение в Азовском море в результате удара украинским беспилотником, полностью погрузился под воду, его скорейший подъем не является приоритетом на данный момент, сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

Судно затонуло полностью. Его подъем в ближайшее время не планируется. Сейчас приоритет — найти пропавших и предотвратить возможный разлив топлива отметил Василенко

Атака украинского БПЛА на судно произошла 3 апреля. В результате нее погибли старший помощник капитана и другой член экипажа.

Выжившие сумели выйти на связь только 5 апреля – им удалось добраться до берега в районе села Стрелковое Херсонской области. Судьба еще двух моряков сейчас неизвестна.