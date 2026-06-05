Москва5 июнВести.Пятеро граждан Азербайджана погибли и трое пострадали в результате ночной атаки беспилотников на два грузовых судна "Натра" и "Циркон" в Таганрогском заливе Азовского моря. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде.
Он отметил, что в общей сложности на суднах были 25 граждан Азербайджана.
От российской стороны поступила соответствующая информация о том, что в результате атаки в общей сложности погибли пятеро наших граждан, а трое получили ранения. Раненые размещены в городской больнице Ейскасказал спикер
Гаджизаде подчеркнул, что корабли не принадлежат Азербайджанскому государству.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия находится в тесном контакте с азербайджанскими коллегами по инциденту.