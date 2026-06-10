Тела погибших в результате атаки БПЛА азербайджанцев доставлены на родину На родину доставили тела погибших в результате атаки БПЛА азербайджанцев

Москва10 июн Вести.Тела двух граждан Азербайджана, погибших в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по грузовому судну в Азовском море, доставлены на родину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на азербайджанскую госпогранслужбу.

Уточняется, что сейчас идет процесс передачи тел родным погибших.

Тела граждан Азербайджана Гисмета Алиева и Фуада Оруджова доставлены через российско-азербайджанскую границу в Азербайджан уточняется в публикации

5 июня сообщалось, что пятеро граждан Азербайджана погибли и трое пострадали в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на два грузовых судна "Натра" и "Циркон" в Таганрогском заливе Азовского моря. В общей сложности на судах находились 25 азербайджанцев.