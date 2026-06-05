МИД: Москва контактирует с Баку по теме атаки на теплоходы в Азовском море

Россия находится в тесном контакте с Азербайджаном по теме атаки на теплоходы МИД: Москва контактирует с Баку по теме атаки на теплоходы в Азовском море

Москва5 июн Вести.Россия находится в тесном контакте с посольством и МИД Азербайджана по вопросу атаки на теплоходы "Натра" и "Циркон" в Азовском море. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Там уточнили, что вследствие атаки на теплоходы, следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау погибли несколько граждан Азербайджана. Кроме того, несколько азербайджанских моряков пострадали.

Находимся в тесном контакте с Посольством Азербайджана в Москве и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики. Российская сторона окажет все необходимое содействие партнерам говорится в сообщении на сайте МИД

Согласно имеющейся информации, украинские беспилотники атаковали суда.