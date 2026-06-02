МИД РФ готов к сотрудничеству с Турцией по стабилизации ситуации в Черном море

Москва2 июн Вести.Москва подтверждает готовность к плотному сотрудничеству с Анкарой для поиска оптимальных путей стабилизации обстановки в Черном море после действий украинских боевиков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в официальном ответе прокомментировала вопрос СМИ об атаке дрона 28 мая на турецкое судно, следовавшее под флагом Вануату из Одессы. Она подчеркнула, что РФ обеспокоена эскалацией террористической активности киевского режима в Черном море.

По словам дипломата, бандитские налеты ВСУ на суда ведут к ухудшению условий и росту рисков для гражданского судоходства.

Подтверждаем готовность к плотному сотрудничеству с Анкарой в интересах нахождения оптимальных путей стабилизации черноморской акватории и оказания эффективного воздействия на Киев заключила она

Захарова отметила, что подобные провокации являются террористическими актами. Они должны стать предметом беспристрастного разбирательства и получить осуждение со стороны всех прибрежных стран, которые ответственны за безопасность в Черноморской акватории.