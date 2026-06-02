МИД РФ назвал атаку на танкеры в Черном море пренебрежением международным правом

Киев атакой в Черном море показал пренебрежение принципами права, заявили в МИД

Москва2 июн Вести.Атака киевского режима 28 мая на танкеры в Черном море направлена против гражданских коммерческих судов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Этот факт, по словам дипломата, является свидетельством пренебрежения со стороны Украины принципами международного права.

Эти действия, направленные против гражданских коммерческих судов, вновь продемонстрировали полное пренебрежение киевской хунтой, которая предпочитает отнекиваться от своей причастности к инцидентам, принципами и нормами международного права сказала Захарова в ответ на вопрос журналистов

Агентство Reuters 28 мая сообщило об атаке трех танкеров в Черном море неизвестными беспилотниками.