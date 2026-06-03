Захарова назвала атаку ВСУ по автобусу в Енакиево охотой на людей

Захарова назвала удар ВСУ по гражданскому автобусу в ДНР охотой на людей Захарова назвала атаку ВСУ по автобусу в Енакиево охотой на людей

Москва3 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила Киев в кровожадности по отношению к мирным жителям Украины и России после атаки ВСУ по гражданскому автобусу в Енакиево Донецкой Народной Республики.

Захарова в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвала произошедшее "охотой на людей".

Своих – загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших – убивают террористическими методами подчеркнула дипломат

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус, который следовал по маршруту Москва – Симферополь. Семь мирных жителей погибли, не менее 11 человек пострадали, в том числе ребенок.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.