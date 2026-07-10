Захарова: за минувшую неделю от рук боевиков ВСУ погибли 38 мирных жителей РФ Захарова: из-за атак ВСУ за минувшую неделю погибли 38 мирных жителей России

Москва10 июл Вести.Более 300 мирных жителей РФ пострадали в результате атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 38 погибли. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

ВСУ, как отмечается, сознательно "охотятся" на рейсовые и пассажирские автобусы, атакуя их беспилотниками.

За минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек погибли, включая 1 ребенка, 270 ранены, в том числе 8 детей сообщается в комментарии

Захарова подчеркнула, что киевский режим предпринимает попытки усилить террор против российского мирного населения, чтобы показать западным спонсорам "эффективность" их оружия.