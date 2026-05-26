Мирошник сообщил о гибели 51 мирного жителя за неделю из-за атак ВСУ Мирошник: за неделю при атаках ВСУ погиб 51 мирный житель

Москва26 мая Вести.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 18 по 24 мая в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб 51 мирный житель.

Согласно еженедельному докладу, который имеется в распоряжении РИА Новости, всего пострадали 250 человек. Среди погибших – один несовершеннолетний. Ранения получили 199 человек, включая 20 детей.

По словам Мирошника, за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 4317 боеприпасов.

В докладе отмечается, что удары наносились по различным регионам, а среди пострадавших есть мирные жители и гражданская инфраструктура.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что Вооруженные силы РФ будут впредь наносить удары как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве. Уточняется, что новые удары станут ответом на атаку ВСУ на колледж в Старобельске.