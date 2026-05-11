Москва11 мая Вести.Из-за отсутствия побед в бою Вооруженные силы Украины (ВСУ) расширили географию ударов по российским регионам, которые не прилегают к линии боевого соприкосновения, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По данным Мирошника, за последнюю неделю из-за атак ВСУ пострадали более 230 мирных граждан, 25 из которых погибли. Среди пострадавших также есть дети и сотрудники скорой помощи.

Не имея возможности побеждать на фронте, они обращаются к ударам по гражданским объектам. И еще одна тенденция: за эту неделю у нас география [атак] расширилась. То есть у нас порядка 20 регионов, которые не прилегают к линии боевого соприкосновения, были подвергнуты активным ударам со стороны ВСУ. Над многими сильно удаленными от линии боевого соприкосновения территориями были сбиты украинские дроны отметил посол

ВСУ продолжают наносить удары по позициям российских войск, несмотря на объявленный режим перемирия. По данным Министерства обороны России, украинские вооруженные формирования применяют беспилотные летательные аппараты, а также ведут артиллерийский огонь.