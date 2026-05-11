Минобороны РФ зафиксировало 7672 удара дронов и артиллерии ВСУ в дни перемирия

Москва11 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по позициям российских войск, несмотря на объявленный режим перемирия. По данным Министерства обороны России, украинские вооруженные формирования применяют беспилотные летательные аппараты, а также ведут артиллерийский огонь.

В частности, за последние сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак. Кроме того, зафиксировано 767 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что украинская сторона нанесла 6905 ударов с применением беспилотников.

Ранее президент России сообщил, что Россия решила продлить перемирие с киевским режимом, так как сохраняет надежду на обмен пленными, идею которого предлагала Киеву еще с 5 мая.