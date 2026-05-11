Москва11 маяВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по позициям российских войск, несмотря на объявленный режим перемирия. По данным Министерства обороны России, украинские вооруженные формирования применяют беспилотные летательные аппараты, а также ведут артиллерийский огонь.
В частности, за последние сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак. Кроме того, зафиксировано 767 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.
Также в оборонном ведомстве сообщили, что украинская сторона нанесла 6905 ударов с применением беспилотников.
Ранее президент России сообщил, что Россия решила продлить перемирие с киевским режимом, так как сохраняет надежду на обмен пленными, идею которого предлагала Киеву еще с 5 мая.