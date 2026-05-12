Активы на 5,5 млрд рублей: раскрыты детали иска Генпрокуратуры к Цаликову "Коммерсант": Цаликов приобрел активы на ₽5,5 млрд на неподтвержденные доходы

Москва12 мая Вести.Генпрокуратура требует изъять у бывшего первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова и его близких родственников активы стоимостью 5,5 млрд рублей. Такие данные приводит издание "Коммерсант".

По информации издания, пресс-служба судов Москвы озвучила размер иска в 7 млрд рублей, но в заявлении говорится о наличии у ответчиков имущества на 5,5 млрд рублей. Утверждается, что большая часть требуемого имущества принадлежит компании "Сандора", которая была задействована в исполнении многомиллиардных контрактов военного ведомства.

Журналисты пишут, что, как считает следствие, компания принимала участие в мошенничестве при поставках в войска разных товаров, включая наборы личной гигиены, которые закупались по завышенным ценам. В материале сказано, что Цаликов отрицает, что компания могла фактически принадлежать ему.

Уточняется, что среди активов – коммерческая и жилая недвижимость, участки и здания в Московской области и Северной Осетии, которые, как предполагается, были нажиты Цаликовым коррупционным путем.

Авторы материала также пишут, что в иске сказано: с 2012 по 2025 год Цаликовым был получен официальный доход в размере 163,3 млн рублей, а его женой - чуть больше 4 млн рублей. Утверждается, что, по результатам проверки, было установлено, что в тот период доход его сыновей составил 164,2 млн и 362,8 млн рублей, а дочерей - 45,2 млн и 28,9 млн рублей. Доход зятьев за то же время оценивается в 1,5 млн и 21,4 млн рублей.

"Коммерсант" утверждает, что среди ответчиков по иску к экс-чиновнику - Влада Марковская, мать бывшего пресс-секретаря экс-министра обороны Сергея Шойгу Россияны Марковской.

По информации издания, совладелец фирмы Тимур Исаков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания против бывшего первого замминистра обороны.

В марте сообщалось о задержании Цаликова, его заподозрили в создании преступного сообщества. Он занимал пост в Минобороны с декабря 2015-го по июнь 2024-го.