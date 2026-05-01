В иске ГП об изъятии 7 млрд у Цаликова фигурируют 9 физлиц и 3 юркомпании

В иске к Цаликову фигурируют 9 физических лиц и 3 юридические компании В иске ГП об изъятии 7 млрд у Цаликова фигурируют 9 физлиц и 3 юркомпании

Москва1 мая Вести.В иске к бывшему первому замминистру обороны РФ Руслану Цаликову фигурируют девять физических лиц и три юридические компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Ответчиками выступают сам обвиняемый и двое его сыновей — Даниэл и Заур Цаликовы​​​.

Ответчиками значатся: Гогаев Г. П., Гогаева Ю. Р., Гогичаев Ч. А., Гогичева Е. Р., Исаков Т. Ф., Марковская В. В., ООО "Доминус зед", ООО "Сандора", ООО "Тектум", Цаликов Д. Р., Цаликов З. Р., Цаликов Р. Х. сказано в сообщении

Иск поступил в Никулинский районный суд Москвы в четверг, 30 апреля.

По данным агентства, бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют 12 эпизодах растраты и легализации денег, а также в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и двух эпизодах получения взятки. Преступления, по данным следствия, были совершены с 2017 по 2024 год.

Ранее Басманный суд Москвы отправил Цаликова под домашний арест.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства машины премиум-класса, денежные средства и недвижимость – земельные участки и здания в Подмосковье и Северной Осетии, оформленные на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации. Общая сумма активов, которые хотят изъять, превышает 7 миллиардов рублей.