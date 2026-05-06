Москва6 мая Вести.Никулинский райсуд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество бывшего заметистеля министра обороны Руслана Цаликова по иску Генеральной прокуратуры, сообщает "Интерфакс".

В своем иске надзорное ведомство указало на необходимость конфискации имущества общей стоимостью 7 миллиардов рублей. В частности, речь идет об участках земли и зданиях в Подмосковье и Северной Осетии, оформленных на доверенных лиц и подконтрольные компании, денежных средствах и люксовых автомобилях.

Судом вынесено определение об обеспечении (предварительной защите) иска говорится в сообщении

Цаликову вменяют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, растрату, отмывание денежных средств и получении взяток. По версии следствия, участники ОПС в 2017-2024 годах занимались хищением бюджетных средств, их легализацией и взяточничеством.