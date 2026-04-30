Москва30 апрВести.В суд поступил антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов бывшего первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.
В Никулинский районный суд города Москвы 30 апреля 2026 года поступил антикоррупционный иск к бывшему первому заместителю министра обороны РФ Цаликову Руслану Хаджисмеловичу и его доверенным лицам об обращении в доход государства имущества и денежных средствговорится в публикации
Под имуществом подразумеваются машины премиум-класса и недвижимость – земельные участки и здания в Подмосковье и Республике Северная Осетия – Алания, оформленные на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации.
Общая сумма имущества и денежных средств, которые хотят изъять, превышает 7 миллиардов рублей.