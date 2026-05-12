В Оренбурге при отражении атаки БПЛА поврежден жилой дом

Москва12 мая Вести.Во время отражения атаки БПЛА в Оренбурге поврежден жилой дом, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. В мессенджере MAX в 12.38 он написал, что звучит сигнал "Воздушная тревога".

На место выехали все оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

Солнцев призвал жителей быть бдительными и соблюдать рекомендации правительства региона, а также напомнил о запрете фото- и видеофиксации.

Утром 12 мая в Оренбургской области объявлялась опасность атаки БПЛА и был введен план "Ковер" – режим воздушных ограничений.

В 11.11 Росавиация проинформировала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга.

Солнцев также предупреждал, что в регионе могут наблюдаться перебои в связи, вплоть до ее полного нарушения.