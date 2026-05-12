При атаке БПЛА в Оренбурге повреждены школа, детский сад и жилой дом

Москва12 мая Вести.Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев привел уточненные данные о последствиях атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

По информации руководителя субъекта, при перехвате дрона ВСУ повреждения, помимо жилого дома, получили здания школы и детского сада.

Там частично выбиты стекла. Пострадавших нет уточнил глава региона в мессенджере MAX

Восстановительные работы уже начались, на время их проведения обучение будет идти в дистанционном формате. Родителям воспитанников дошкольного учреждения предложат для посещения их детьми другой детсад.

Всего, по последней информации, во вторник, 12 мая, над территорией Оренбургской области сбили девять беспилотных летательных аппаратов. На данный момент беспилотная опасность на территории региона отменена.