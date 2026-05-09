Путин: РФ передала Киеву предложение по обмену 5 мая, в списке было 500 пленных

Путин: РФ передала Киеву предложение по обмену 5 мая, в списке было 500 пленных Путин: РФ передала Киеву предложение по обмену 5 мая, в списке было 500 пленных

Москва9 мая Вести.Россия передала Киеву предложение по обмену 5 мая, в списке было 500 украинских пленных, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Российский лидер отметил, что обмен пленными - инициатива, носящая ярко выраженный гуманитарный характер.

Мы 5 мая передали украинской стороне предложение об обмене и направили на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России рассказал Путин

Однако, продолжил Путин, Украина отказалась от предложения России. Изначально Киев отвечал уклончиво, а затем вовсе "сошел с радаров" и заявил, что не готов к подобному шагу, объяснил глава государства.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона готовила списки на обмен пленными еще до объявления перемирия на период празднования Дня Победы, эти документы были направлены Киеву.