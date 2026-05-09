Москва9 маяВести.Россия готовила списки для обмена военнопленными еще до объявления перемирия на период празднования Дня Победы. Эти документы даже были направлены Украине. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В беседе с журналистами он пояснил, что организация обмена требует времени. Сейчас службы Украины и России займутся согласованием списков пленных.
С нашей стороны, кстати, она велась и до объявления об этом перемирии. И мы передавали списки украинской стороне. А от них реакции не былопояснил Ушаков
Ранее стало известно, что Москва и Киев организуют обмен военнопленными в формате тысяча на тысячу. Об этой договоренности объявил президент США Дональд Трамп.
Между тем Ушаков уточнил, что эта идея получила свою реализацию в продолжении разговора, который состоялся между главой Белого дома и президентом РФ Владимиром Путиным.