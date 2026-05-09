Ушаков: РФ готовила списки для обмена военнопленных еще до объявления перемирия

Москва9 мая Вести.Россия готовила списки для обмена военнопленными еще до объявления перемирия на период празднования Дня Победы. Эти документы даже были направлены Украине. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В беседе с журналистами он пояснил, что организация обмена требует времени. Сейчас службы Украины и России займутся согласованием списков пленных.

С нашей стороны, кстати, она велась и до объявления об этом перемирии​​​. И мы передавали списки украинской стороне. А от них реакции не было пояснил Ушаков

Ранее стало известно, что Москва и Киев организуют обмен военнопленными в формате тысяча на тысячу. Об этой договоренности объявил президент США Дональд Трамп.

Между тем Ушаков уточнил, что эта идея получила свою реализацию в продолжении разговора, который состоялся между главой Белого дома и президентом РФ Владимиром Путиным.