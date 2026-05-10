Зеленский: Киев передал РФ списки на обмен пленными по формуле "1000 на 1000"

Москва10 мая Вести.Украина передала России списки на обмен военнопленными по формуле "1000 на 1000". Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, Соединенные Штаты взяли на себя гарантии проведения обмена.

Украинский координационный штаб уже передал России списки на обмен пленными сказал Зеленский

Глава киевского режима добавил, что обмен пленными по формуле "1000 на 1000" сейчас готовится.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Россией и Украиной 9, 10 и 11 мая. Кроме того, по его словам, ожидается обмен военнопленными между сторонами.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отмечал, что Москва передала Киеву предложение по обмену 5 мая, в списке было 500 украинских пленных. Однако, рассказал глава государства, Украина отказалась от предложения российской стороны.