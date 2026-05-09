Путин: Украина отказалась от предложения по обмену, переданного РФ 5 мая Украина не приняла предложение России по обмену пленными

Москва9 мая Вести.Россия сделала 5 мая предложение Украине по обмену пленными, однако в Киеве от него отказались. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе общения с журналистами после торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, глава государства раскрыл детали переговоров с Украиной.

Накануне 5 мая передали украинской стороне предложение об обмене и направили на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России. Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее… А потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену пояснил президент

Глава государства уточнил, что прежде чем был получен окончательный отказ, обсуждался также обмен 200 человек.



Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл, что Россия готовила списки для обмена военнопленными до объявления перемирия по случаю празднования Дня Победы.