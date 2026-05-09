Путин: РФ продлила перемирие с Киевом в надежде на обмен пленными, она остается Путин: возникло предложение Трампа по обмену пленными, мы это приветствовали

Москва9 мая Вести.Россия продлила перемирие с Киевом в надежде на обмен пленными, она остается, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

По его словам, российская сторона сначала предложила Украине два дня перемирия, посвященного Дню Победы.

Реакции не последовало, а потом вдруг начались какие-то игры по этому поводу. Мы в эти игры не играем. Но поскольку … возникло предложение президента США еще и провести обмен, который мы сами и предлагали пятого числа … мы это приветствовали и готовы были это сделать и сделали, продлили еще на два дня это перемирие в надежде провести обмен. Ну, надеюсь, что в конце концов мы это сделаем сказал Путин

Ранее президент РФ заявил, что Россия не хочет усугублять с кем-либо отношения, но это случилось бы при ответе на провокации 9 мая.