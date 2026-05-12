Москва12 мая Вести.Срок действия перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, завершился.

4 мая Министерство обороны России проинформировало, что в связи с празднованием Дня Победы глава государства объявил перемирие в период с 8 по 10 мая.

Позднее помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что по инициативе президента США Дональда Трампа было достигнуто не только соглашение о продлении перемирия до 11 мая, но и договоренность о проведении обмена пленными по формуле "1 000 на 1 000".

Путин, в свою очередь, отмечал, что Москва передала Киеву предложение по обмену 5 мая, в списке было 500 пленных украинских военнослужащих. Однако, рассказал глава государства, Украина отказалась от предложения российской стороны.

По данным российского оборонного ведомства, в период перемирия все подразделения Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции (СВО) строго соблюдали режим прекращения огня, однако в случае нарушений со стороны войск киевского режима реагировали зеркально.

Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам на российской территории, используя беспилотники и артиллерию. По состоянию на 11 мая было зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной.