Депутат Чепа: Россия будет соблюдать перемирие в отличие от Украины

Депутат: Россия будет соблюдать перемирие в отличие от Украины Депутат Чепа: Россия будет соблюдать перемирие в отличие от Украины

Москва29 апр Вести.Россия будет соблюдать перемирие во время празднования Дня Победы, Владимир Зеленский - вряд ли. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Сегодня президент РФ Владимир Путин проинформировал американского презента Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

В интервью ТАСС Алексей Чепа заявил, что и это перемирие "мы будем держать" и дадим возможность всем нашим бойцам отпраздновать этот великий праздник.

Как поведет себя Зеленский? Вряд ли он будет давать какие-то команды, направленные в сторону мира сказал Алексей Чепа

В ходе последнего "пасхального перемирия" со стороны Украины было зафиксировано свыше 6,5 тысячи нарушений режима прекращения огня.

Весной 2025 года Россия трижды объявляла перемирие и, в отличие от украинских боевиков, соблюдала все его условия. Первое началось 18 марта: Москва и Киев договорились на 30 дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. И если со стороны РФ все условия соблюдались неукоснительно, Украина нарушила мораторий порядка 130 раз.

Затем президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в период с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. За это время было зафиксировано 4900 нарушений со стороны Вооруженных сил Украины.

Аналогичная ситуация произошла с перемирием в честь празднования 80-й годовщины Великой Победы. С полуночи 8 мая до полуночи 11 мая было зафиксировано 14 043 нарушения режима с украинской стороны.