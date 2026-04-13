Москва13 апр Вести.Минобороны России зафиксировало 6 558 нарушений Вооруженными силами Украины (ВСУ) режима пасхального перемирия, сообщает российское военное ведомство.

Уточняется, что ВСУ продолжали наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в Белгородской и Курской областях.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о приостановке боевых действий на период с 16.00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. ВС РФ получили указание прекратить огонь на всех направлениях, но быть готовыми пресекать возможную агрессию украинской стороны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные сорвали четыре попытки выдвижения, которые Вооруженные силы Украины предприняли несмотря на пасхальное перемирие. Боевики ВСУ пытались выдвинуться на позиции ВС РФ у Кондратовки и Новой Сечи в Сумской области, а также в районе Калеников в Донецкой Народной Республике.