ВСУ более 16 тысяч раз нарушили режим прекращения огня МО: зафиксировано 16071 нарушение перемирия со стороны ВСУ

Москва10 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня в зоне специальной военной операции 16 071 раз. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что ВСУ совершили 676 обстрелов позиций российских войск с помощью артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Кроме того, противник нанес 6 331 удар с использованием беспилотников и предпринял восемь атак подразделений РФ.

Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня заключили в оборонном ведомстве

Там подчеркнули, что ВС РФ реагировали на нарушение перемирия зеркально и наносили ответные удары по позициям ВСУ.

Перемирие началось в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина с 0.00 мск 8 мая. Оно должно продлиться до 11 мая.