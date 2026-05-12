МО РФ: украинские войска нарушили перемирие в зоне СВО свыше 30 тысяч раз

ВСУ 30 383 раза нарушили перемирие за время его действия с 8 по 11 мая МО РФ: украинские войска нарушили перемирие в зоне СВО свыше 30 тысяч раз

Москва12 мая Вести.За время действия перемирия с 8 по 11 мая ВСУ нарушили его 30 383 раза, сообщили в Минобороны РФ.

Перемирие, которое было объявлено в честь 81-й годовщины Победы, длилось с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая.

В сообщении отмечается, что все группировки российских войск строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, однако со стороны ВСУ были многочисленные нарушения, удары по позициям ВС РФ наносились беспилотниками и артиллерией.

Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 30383 случая нарушения перемирия украинской стороной

Многократные нарушения режима прекращения огня со стороны Украины говорят о том, что украинские вооруженные формирования осуществляли это с указания главы киевского режима Владимира Зеленского, отмечал ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.