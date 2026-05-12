Минобороны РФ отчиталось о строгом соблюдении режима прекращения огня 8-11 мая Минобороны: ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня в зоне спецоперации

Москва12 мая Вести.Минобороны РФ сообщило, что российские войска строго соблюдали объявленный в зоне СВО 8-11 мая режим прекращения огня.

Решение о режиме прекращения огня в связи с празднованием 81-й годовщины победы принял верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

...Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с 00:00 8 мая до 24:00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях говорится в сообщении Минобороны

Ранее военное ведомство России информировало о зеркальном ответе ВС РФ на нарушение перемирия со стороны ВСУ.