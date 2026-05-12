Москва12 маяВести.Минобороны РФ сообщило, что российские войска строго соблюдали объявленный в зоне СВО 8-11 мая режим прекращения огня.
Решение о режиме прекращения огня в связи с празднованием 81-й годовщины победы принял верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.
...Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с 00:00 8 мая до 24:00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позицияхговорится в сообщении Минобороны
Ранее военное ведомство России информировало о зеркальном ответе ВС РФ на нарушение перемирия со стороны ВСУ.