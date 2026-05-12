Первая учительница Путина: честно говорю – я горжусь им Учительница Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим учеником

Москва12 мая Вести.Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич в комментарии ИС "Вести" сказала, что гордится своим учеником.

Он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия. И я горжусь им, честно говорю сказала она

По ее словам, с юности Владимир Путин проявлял любознательность и интерес к событиям в мире и стране.

С 14 лет он мог разговаривать на любые серьезные взрослые темы. Не только по жизни что-то интересующее его, а в общем, международном масштабе… Он умеет разговаривать с людьми, он достоин того, чтоб общаться среди людей, понимать их чаяния, их потребности, учитывать их недостатки. Людей идеальных не бывает, мы все с определенными недостатками. Он это все знает сказала Гуревич

Накануне Путин пригласил свою первую школьную учительницу на ужин в Кремле.