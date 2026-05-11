Москва11 маяВести.Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Гуревич на парад Победы в Москве и в гости на несколько дней. 11 мая глава государства пригласил педагога поужинать в месте в Кремле, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, помимо посещения парада Победы и ужина в резиденции президента, для учительницы была организована культурная программа. В частности, она посетила посетила галерею Шилова и побывала на других экскурсиях.
