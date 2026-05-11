Песков: Путин поужинал в Кремле со своей первой учительницей Верой Гуревич

Москва11 мая Вести.Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Гуревич на парад Победы в Москве и в гости на несколько дней. 11 мая глава государства пригласил педагога поужинать в месте в Кремле, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Уже сегодня президент пригласил ее на ужин в свою резиденцию, в Кремль добавил официальный представитель Кремля

По его словам, помимо посещения парада Победы и ужина в резиденции президента, для учительницы была организована культурная программа. В частности, она посетила посетила галерею Шилова и побывала на других экскурсиях.

