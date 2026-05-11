Владимир Путин за рулем авто заехал за своей учительницей на Арбат

Москва11 мая Вести.Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля лично заехал на Арбат за своей учительницей Верой Гуревич, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что Путин сам решил заехать за своей учительницей в гостиницу на Арбате, где она остановилась.

Президент сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, жителем Сочи. Они поприветствовали друг друга. Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич поделился деталями пресс-секретарь президента

Гуревич прибыла на парад Победы 9 мая по приглашению Путина. После этого для нее организовали культурную программу в Москве, а после президент пригласил ее на ужин в Кремль.

По словам Пескова, есть немного любительских видео с неформальных мероприятий президента. Они будут опубликованы Кремлем.