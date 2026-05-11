Москва11 маяВести.Президент России Владимир Путин за рулем автомобиля лично заехал на Арбат за своей учительницей Верой Гуревич, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что Путин сам решил заехать за своей учительницей в гостиницу на Арбате, где она остановилась.
Президент сам приехал за рулем. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан России, жителем Сочи. Они поприветствовали друг друга. Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревичподелился деталями пресс-секретарь президента
Гуревич прибыла на парад Победы 9 мая по приглашению Путина. После этого для нее организовали культурную программу в Москве, а после президент пригласил ее на ужин в Кремль.
По словам Пескова, есть немного любительских видео с неформальных мероприятий президента. Они будут опубликованы Кремлем.