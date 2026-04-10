Москва10 апрВести.92-летняя учительница Вера Гуревич планирует приехать на празднование Дня Победы в Москву. Классный руководитель президента России Владимира Путина рассказала об этом перед встречей со студентами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Вера Гуревич рассказала корреспонденту ТАСС, что лично встречалась с главой российского государства в прошлом году.
Я всегда там бываю обычно на День Победы. В мае тоже, может быть, поеду, если он будет на местепояснила классный руководитель Владимира Путина
Владимир Путин неоднократно заявлял, что в средней школе Вера Гуревич, преподававшая в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда немецкий язык, оказала на него самое сильное влияние. Преподаватель будущего главы российского государства написала книгу о школьных годах своего самого известного ученика "Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя".
Впервые она встретила Путина, когда ученик пятого класса пришел к ней на кружок по немецкому языку. В книге она отметила, что живой и очень энергичный на уроках, Путин на занятиях кружка становился очень внимательным и любопытным.
Он обладал острым умом, очень хорошей памятью. Уже на первых уроках по изучению языка проявил удивительные способностивспоминала в книге Вера Гуревич
После 8-го класса Владимир Путин перешел в школу №281 с углубленным изучением химии.