Москва10 апр Вести.92-летняя учительница Вера Гуревич планирует приехать на празднование Дня Победы в Москву. Классный руководитель президента России Владимира Путина рассказала об этом перед встречей со студентами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Вера Гуревич рассказала корреспонденту ТАСС, что лично встречалась с главой российского государства в прошлом году.

Я всегда там бываю обычно на День Победы. В мае тоже, может быть, поеду, если он будет на месте пояснила классный руководитель Владимира Путина

Владимир Путин неоднократно заявлял, что в средней школе Вера Гуревич, преподававшая в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда немецкий язык, оказала на него самое сильное влияние. Преподаватель будущего главы российского государства написала книгу о школьных годах своего самого известного ученика "Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя".

Впервые она встретила Путина, когда ученик пятого класса пришел к ней на кружок по немецкому языку. В книге она отметила, что живой и очень энергичный на уроках, Путин на занятиях кружка становился очень внимательным и любопытным.

Он обладал острым умом, очень хорошей памятью. Уже на первых уроках по изучению языка проявил удивительные способности вспоминала в книге Вера Гуревич

После 8-го класса Владимир Путин перешел в школу №281 с углубленным изучением химии.