Москва17 мая Вести.У президента России Владимира Путина хватит сил пройти через все испытания благодаря его характеру. Уверенность в этом выразила в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" первая учительница главы государства Вера Гуревич.

Над ответом на вопрос, хватит ли у Владимира Путина сил пройти и провести страну через все нынешние испытания, она не задумывается.

Хватит, потому что у него характер путинский. Это от отца досталось, у отца был кремень-характер рассказала Вера Гуревич

Президент России в этом году пригласил Веру Гуревич на парад 9 Мая в Москве и в гости на несколько дней. А 11 мая Владимир Путин пригласил педагога на ужин в свою резиденцию в Кремле и сам заехал за ней на автомобиле.