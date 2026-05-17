Песков не исключил, что Путина можно увидеть за рулем в соседней полосе

Москва17 мая Вести.Самый обычный человек может ехать по Москве и за рулем автомобиля в соседней полосе движения увидеть Владимира Путина. Такую возможность допустил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Чисто теоретически - да сказал Песков

Владимир Путин пригласил свою первую учительницу на парад 9 Мая в Москве и в гости на несколько дней. 11 мая президент пригласил Веру Гуревич на ужин в свою резиденцию в Кремле. Как рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" родственник Веры Гуревич Андрей Креер, никто не ожидал, что президент сам приедет на автомобиле за своим первым педагогом.